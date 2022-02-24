Грабитель был задержан в Подольске

В Подмосковье был задержан мужчина, подозреваемый в совершении кражи. В один из отделов полиции поступило заявление от 35-летнего уроженца Саратовской области. Согласно материалам дела, неизвестный мужчина вытащил из кармана его куртки кошелек с деньгами.

Сотрудники полиции задержали жителя одной из соседних республик, который ранее совершал другие правонарушения, передает сайт "Подмосковье Сегодня".

У него нашли кошелек пострадавшего, а также часть похищенной суммы. Всего у заявителя была украдена 21 тысяча рублей. Против задержанного завели уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Ранее стало известно о профессиональных карманницах, которые грабят людей на автобусных остановках в Балашихе.

Одна из жительниц города рассказала, что злоумышленницы пользуются толпой при посадке в транспорт. Они вытаскивают из карманов или сумок пассажиров ценные вещи, после чего отходят от автобуса и делают вид, что ошиблись номером транспорта.