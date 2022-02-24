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В Воронежской области при проведении планового полёта по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолёт Ан-26. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальное заявление ЗВО.
Никто из членов экипажа не выжил. Сколько было человек на борту не уточняется.
Предварительной версией случившегося считают отказ техники, на земле разрушений нет. Для установления причин и обстоятельств аварии к месту трагедии направили комиссию ВКС.
Российские военные в первый день спецоперации уничтожили четыре турецких "Байрактара"
В Сети гуляет множество роликов с летящими снарядами по всей территории Украины