Военный самолет Ан-26 упал в Воронежской области

Военный самолет Ан-26 упал в Воронежской области
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Никто из членов экипажа не выжил

В Воронежской области при проведении планового полёта по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолёт Ан-26. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальное заявление ЗВО. 

Никто из членов экипажа не выжил. Сколько было человек на борту не уточняется. 

Предварительной версией случившегося считают отказ техники, на земле разрушений нет. Для установления причин и обстоятельств аварии к месту трагедии направили комиссию ВКС.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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