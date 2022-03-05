Еще один молодой человек госпитализирован

По факту смерти двух 16-летних подростков в поселке Тучково Рузского округа Московской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

Тела обнаружили родители одного из мальчиков в пятницу, 4 марта, в комнате общежития Тучкова. Внешних признаков насильственной смерти у них не было. Там же находился еще один знакомый ребят 18 лет, он был госпитализирован с признаками отравления.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили проверки и экспертизы. Процессуальное решение будет принято по их результатам, передает портал "Подмосковье сегодня".

Ранее житель подмосковной Шатуры пожаловался на таракана в пирожке, купленном в одном из местных киосков.