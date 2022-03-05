Неожиданная находка в пирожке ошарашила жителя Шатуры

Местный житель не был готов к выпечке с сюрпризом

В Шатуре местный житель обнаружил неприятный сюрприз в пирожке из киосков. Внутри выпечки он нашел таракана. Находкой он поделился в социальных сетях с другими жителями города.

Юрист Максим Сагара рассказал, как потребителю стоит поступать, когда он сталкивается с некачественной продукцией. По словам правозащитника, продавец обязан возместить деньги за испорченное блюдо, даже если оно частично съедено. При отказе следует обращаться в Роспотребнадзор для дальнейшей проверки, сообщает сайт "Подмосковье сегодня"

Если же вы отравились несвежими продуктами, прежде всего нужно обратиться к врачу. После выздоровления руководству точки, в которой вы приобрели испорченный товар, предъявите все необходимые документы для компенсации лечения. Если же продавец не согласится, смело обращайтесь в суд. 

Ранее стало известно об анонимном сообщении о "минировании" самолета "Владивосток-Москва". 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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