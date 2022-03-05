На борту 400 человек: подробности "минирования" самолета "Владивосток - Москва"

Рейс продолжает полет, несмотря на тревожное сообщение

В международный аэропорт Владивостока поступил звонок от анонима, сообщившего о "минировании" воздушного судна, которое летит рейсом SU1701 Владивосток – Москва. В это время самолет уже вылетел в аэропорт Шереметьево. 

Информацию о звонке сразу же передали командиру Boeing 777 компании "Аэрофлот". Он принял решение не прерывать полет и осмотреть самолет сразу же после того, как он прибудет в пункт назначения, сообщает "Свободная пресса"

Посадка воздушного судна ожидается в аэропорту Шереметьево в 10:55 по московскому времени. На борту Boeing 777 находятся примерно 400 пассажиров, среди них – 40 детей. 

Ранее стало известно о задержании самолета с гражданами России в Канаде. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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