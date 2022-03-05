Рейс продолжает полет, несмотря на тревожное сообщение

В международный аэропорт Владивостока поступил звонок от анонима, сообщившего о "минировании" воздушного судна, которое летит рейсом SU1701 Владивосток – Москва. В это время самолет уже вылетел в аэропорт Шереметьево.

Информацию о звонке сразу же передали командиру Boeing 777 компании "Аэрофлот". Он принял решение не прерывать полет и осмотреть самолет сразу же после того, как он прибудет в пункт назначения, сообщает "Свободная пресса".

Посадка воздушного судна ожидается в аэропорту Шереметьево в 10:55 по московскому времени. На борту Boeing 777 находятся примерно 400 пассажиров, среди них – 40 детей.

Ранее стало известно о задержании самолета с гражданами России в Канаде.