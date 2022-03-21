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Сильный взрыв прогремел в Греции утром 21 марта. Как сообщают местные спасательные службы, сдетонировал завод по производству взрывчатых веществ в Западной Македонии.
Взрыв был такой силы, что его ощутили в городе Гревена в 30 км от эпицентра, передает РИА "Новости". Завод разрушен. Сообщается, что судьба трех человек, находившихся на территории, неизвестна.
На месте работают специальные службы.
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