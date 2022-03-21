В Подмосковье перехватили партию сильнодействующего вещества под видом БАДа

Задержанный утверждает, что должен был переправить товар в Европу через Украину

В Подмосковье перехватили крупную партию сильнодействующего препарата на основе сибутрамина (производное амфетамина), которая прибыла в РФ из Казахстана.

Вещество было обнаружено в посылке с биологически активными добавками. Сотрудников отдела по борьбе с контрабандой наркотиков заинтересовали пачки средств для похудения марки "Molecule Plus", получателем которых являлся житель Московской области. Эксперты провели анализ таблеток и обнаружили в их составе сибутрамин.

При перепродаже таких "БАДов" в России мужчина мог получить навар в размере полумиллиона рублей, сообщает портал "Подмосковье сегодня". Впрочем, получатель посылки утверждает, что должен был переправить товар через Украину далее в страны Восточной Европы.

Ранее Следственный комитет организовал проверку по факту массового отравления школьников в Щелкове. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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