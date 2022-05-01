В Сочи трагически погиб гендиректор "Красной поляны"

В Сочи трагически погиб гендиректор "Красной поляны"
Roman Denisov/www.globallookpress.com
О трагедии сообщили в пресс-службе курорта

Генеральный директор российского курорта "Красная поляна" Андрей Курковский погиб при падении с тропы в горах. Об этом стало известно сегодня, 1 мая.

Как отмечает источник, Курковский разбился при падении на троп, который ведет к Ачипсинской крепости в Сочи.

В пресс-службе "Красной поляны" указали, что прощание с Курковским состоится 3 мая.

Погибший занимал должность генерального директора "Красной поляны" с 2019 года. Родился в 1984 году Москве, окончив Московский институт экономии политики и права. В 2012 году переехал в Сочи. Через три года вошел в совет директоров "Красной поляны".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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