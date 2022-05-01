О трагедии сообщили в пресс-службе курорта

Генеральный директор российского курорта "Красная поляна" Андрей Курковский погиб при падении с тропы в горах. Об этом стало известно сегодня, 1 мая.

Как отмечает источник, Курковский разбился при падении на троп, который ведет к Ачипсинской крепости в Сочи.

В пресс-службе "Красной поляны" указали, что прощание с Курковским состоится 3 мая.

Погибший занимал должность генерального директора "Красной поляны" с 2019 года. Родился в 1984 году Москве, окончив Московский институт экономии политики и права. В 2012 году переехал в Сочи. Через три года вошел в совет директоров "Красной поляны".