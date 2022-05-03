Три человека погибли при пожаре в Мытищах

Еще пятнадцать отравились угарным газом

Три человека погибли при пожаре в девятиэтажном доме в Мытищах, есть раненые, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

Как отмечает источник, на месте работают пожарные службы. Пятнадцать человек отравились угарным газом.

Жителей дома эвакуировали. Губернатор региона поручил главе городского округа оказать спасенным необходимую помощь – разместить пострадавших, обеспечить их продуктами и психологической поддержкой, а также помочь с документами при необходимости.


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