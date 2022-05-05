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Неизвестный мужчина, проживающий в многоквартирном доме в Мытищах, нашел оригинальный способ проучить соседей за захламление общедомового балкона. Он решил не церемониться, а сразу выкинуть все на припаркованные внизу авто. Видео с его выходкой опубликовали жители соседнего дома в соцсетях.
С шестого этажа улетел мешок с цементом, с одинадцатого – велосипед. Предметы приземлялись на козырек подъезда и парковку.
Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", так разъяренный житель мог пытаться освободить аварийные проходы в доме, которые были заблокированы вещами соседей. Хранить личное имущество на них запрещено. Однако даже в таком случае он будет обязан возместить ущерб, если пострадавшие напишут на него заявление.
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