Здание могли поджечь

Сегодня, 3 июня, на западе российской столицы произошло страшное происшествие. Пожар охватил крупный бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза". Пламя настолько сильно разбушевалось, что эксперты повысили ранг пожара до максимального пятого.



По имеющимся данным, площадь возгорания на данный момент составляет одну тысячу квадратных метров, на тушении работают почти 200 человек.

На место происшествия оперативно приехали сотрудники профильных экстренных служб. Огонь охватил здание, которое расположено на улица Горбунова, дом 2. Горит десятиэтажный бизнес-центр. По имеющейся информации, в здании могут находиться люди. Пока информации о пострадавших нет.

На место происшествия оперативно прибыл глава МЧС Куренков.

Как сообщили РИА "Новости" в экстренных службах, поджог мог стать причиной мощного пожара в бизнес-центре.

По другим данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

Согласно последней информации, до 15 человек могут оставаться заблокированными на 5-м и 6-м этажах горящего БЦ. Глава Москвы Собянин дал поручение о всех необходимых мерах по эвакуации людей.

Позже в МЧС РФ сообщили, что при пожаре пострадали два человека. В 11:20 по московскому времени пожар в бизнес-центре был локализован.

Через несколько часов стало известно, что глава ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов, пострадавший после тушения возгорания, госпитализирован с обширным инфарктом.