В Польше разгромили пункт помощи украинским беженцам

В Польше разгромили пункт помощи украинским беженцам
Фото: www.pixabay.com
Правоохранители пообещали найти вандалов

Как известно, многие украинские беженцы решили попытать счастье на территории Европейского союза. Впрочем, в последнее время количество неприятных историй, связанных с незалежными мигрантами, только увеличивается. Любопытно, что недавно в Польше неизвестные вандалы напали на пункт помощи беглым незалежным.

При этом кто доподлинно осуществил вероломное нападение, неизвестно. Однако, по некоторым данным, бродящим по социальным сетям, пункт разворовали сами беженцы.

На плачевное состояние места помощи незалежным пожаловался местный депутат. Наглые нарушители порядка разбили окна в помещении, а также оборвали провода от камер видеонаблюдения.

Стоит отметить, что депутат разделяет хулиганов и людей, которые действительно нуждаются в помощи: мужчина пообещал сделать все, от него зависящее, чтобы в ближайшее время возобновить выдачу гуманитарной помощи.

При этом поляк подчеркнул, что к происходящему уже подключили сотрудников правоохранительных органов, которые обязательно разберутся в случившемся.

К слову, недавно польские контролеры, взбешенные поведением обнаглевших украинцев, накинулись на них с оскорблениями.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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