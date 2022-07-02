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68-летняя пенсионерка из Австралии решила искупаться в Красном море в районе Сахль-Хашиш, Хургада. В один момент на нее напала акула. Хищник лишил женщину руки и ноги.
Согласно приведенным данным, женщина скончалась по дороге в больницу. После инцидента она пыталась самостоятельно доплыть до берега. Там ее встретили медики, которые срочно госпитализировали пострадавшую.
68-летняя пенсионерка скончалась по дороге в больницу от болевого шока. Сердце так и не удалось запустить. Известно, что погибшая состояла в браке с гражданином Египта.
Местная администрация решила на три дня запретить туристам ходить на море.
Впрочем, утверждают некоторые источники, нападение акулы на человека – крайне редкое явление. Однако столкнуться с таким хищником не пожелал бы никто. Несколько лет назад акула загрызла туриста из Чехии.
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