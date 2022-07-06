Есть погибшие и пострадавшие

На крупнейшем в Казахстане нефтяном месторождении Тенгиз раздался взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".

По предварительной информации, взорвалась труба. Двое рабочих погибли, еще трое получили травмы. Что стало причиной случившегося – неизвестно.

Ранее российская сторона приостановила деятельность КТК, которая также обеспечивала работу месторождения, на месяц из-за выявленных нарушений в организации работы.

Разбирательства по делу начались после того, как в марте пострадали два из трех танкеров, которые занимаются погрузкой нефти. После расследования Ространснадзор выявил можество нарушений в документаци по ликвидации разливов топлива из-за инцидента.

Консорциум обслуживает основной маршрут транспортировки нефти из Казахстана в Европу и Северную Америку

