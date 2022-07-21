В Подмосковье обезьяна напала на ребенка (видео)

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В Мытищинском районе Подмосковья сбежавшая из частного зоопарка обезьяна напала на 2-летнюю девочку. ЧП произошло в деревне Терпигорьево, на территории частного дома. На видео, оказавшемся в распоряжении редакции, видно, что дети гуляли во дворе, когда неожиданно на участке появилась обезьяна и напала на ребенка. Взрослым с трудом удалось вырвать девочку из лап хищника.
Ребенка экстренно госпитализировала скорая. Врачи диагностировали у нее большую кровопотерю.
"Все произошло сегодня. Обезьяна напала на ребенка. Убежала из домашнего зоопарка частного дома, находящегося в деревне Терпигорьево. Предположительно, зоопарк принадлежит одному из адвокатов, живущему в этом поселке. Эта мартышка сегодня напала на женщину, которая шла выбрасывать мусор на помойку. Но женщине повезло. Обошлось без травм", – сообщил изданию "Утро.ру" очевидец произошедшего.
Сейчас на месте происшествия работает полиция, опрашивают детей и свидетелей ЧП.
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