Возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы решили наведаться в зоопарк в подмосковном Терпигорьево, откуда сбежала покусавшая двухлетнего ребенка обезьяна. Следователи провели осмотр вольера и опросили хозяйку питомцев.

По информации Следственного комитета, должностные лица не осуществили проверку условий содержания животных в частном зоопарке. Возбуждено уголовное дело о халатности, уточняет "Радио 1".

По информации телеканала "МИР24", в настоящее время ребенок находится в реанимации с обширной кровопотерей и переломами конечностей.

Агрессивное животное напало на ребенка днем ранее. От расправы девочку спасли родители.