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Правоохранительные органы решили наведаться в зоопарк в подмосковном Терпигорьево, откуда сбежала покусавшая двухлетнего ребенка обезьяна. Следователи провели осмотр вольера и опросили хозяйку питомцев.
По информации Следственного комитета, должностные лица не осуществили проверку условий содержания животных в частном зоопарке. Возбуждено уголовное дело о халатности, уточняет "Радио 1".
По информации телеканала "МИР24", в настоящее время ребенок находится в реанимации с обширной кровопотерей и переломами конечностей.
Агрессивное животное напало на ребенка днем ранее. От расправы девочку спасли родители.
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