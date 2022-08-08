В Москве возбудили уголовное дело после гибели провалившихся в коллектор рабочих

Уже последовали задержания

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти троих работников, провалившихся в канализационный люк на юго-востоке Москвы. Об этом стало известно сегодня, 8 августа.

Напомним, 7 августа в Люблино при очистке водостока в коллектор провалились работники. Всем, кроме троих, удалось выбраться. Позднее в ходе поисково-спасательных работ их тела были обнаружены под поверхностью.

В прокуратуре сообщили, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, отмечает телеканал МИР24. Задержан гендиректор подрядной организации, проводятся обыски с изъятием служебной документации, назначены судебные экспертизы.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что в Волоколамске два авто ушли под асфальт, который провалился у канализационного люка. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Силы РФ на Украине дополнят еще 40 подразделениями

В регионах формируют добровольческие отряды

Пентагон прибегнул к новой тактике на Украине

Помощь американцев до сих помогала украинцам оказывать сопротивление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей