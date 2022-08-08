Уже последовали задержания

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти троих работников, провалившихся в канализационный люк на юго-востоке Москвы. Об этом стало известно сегодня, 8 августа.

Напомним, 7 августа в Люблино при очистке водостока в коллектор провалились работники. Всем, кроме троих, удалось выбраться. Позднее в ходе поисково-спасательных работ их тела были обнаружены под поверхностью.

В прокуратуре сообщили, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, отмечает телеканал МИР24. Задержан гендиректор подрядной организации, проводятся обыски с изъятием служебной документации, назначены судебные экспертизы.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что в Волоколамске два авто ушли под асфальт, который провалился у канализационного люка.