Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти троих работников, провалившихся в канализационный люк на юго-востоке Москвы. Об этом стало известно сегодня, 8 августа.
Напомним, 7 августа в Люблино при очистке водостока в коллектор провалились работники. Всем, кроме троих, удалось выбраться. Позднее в ходе поисково-спасательных работ их тела были обнаружены под поверхностью.
В прокуратуре сообщили, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, отмечает телеканал МИР24. Задержан гендиректор подрядной организации, проводятся обыски с изъятием служебной документации, назначены судебные экспертизы.
А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что в Волоколамске два авто ушли под асфальт, который провалился у канализационного люка.
В регионах формируют добровольческие отряды
Помощь американцев до сих помогала украинцам оказывать сопротивление