Предположительно, сработало взрывное устройство

Журналист, политолог Дарья Дугина, родная дочь тридцатилетнего философа и политолога Александра Дугина, погибла из-за подрыва авто на Можайском шоссе. Трагедия произошла 20 августа.

Как пишут в медиа, белый внедорожник, в котором находилась Дугина, взорвался на ходу. Тридцатилетняя журналистка погибла на месте.

В главке подмосковного СК сообщили, что, предположительно, сработало взрывное устройство.

Военкор с псевдонимом Владлен Татарский заявил, что под водительским сиденьем Дугиной было заложено порядка 400 граммов тротила. За Дарьей ехал ее отец, Александр Дугин, на глазах которого произошла трагедия. В настоящее время он находится в больнице.

Известно, что Дарья возвращалась с фестиваля "Традиция", идейными вдохновителями которого выступили Захар Прилепин с Эдуардом Бояковым. Сам Дугин должен был ехать в том же внедорожнике, однако пересел в другое авто, решив отправиться по своим делам.