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Журналист, политолог Дарья Дугина, родная дочь тридцатилетнего философа и политолога Александра Дугина, погибла из-за подрыва авто на Можайском шоссе. Трагедия произошла 20 августа.
Как пишут в медиа, белый внедорожник, в котором находилась Дугина, взорвался на ходу. Тридцатилетняя журналистка погибла на месте.
В главке подмосковного СК сообщили, что, предположительно, сработало взрывное устройство.
Военкор с псевдонимом Владлен Татарский заявил, что под водительским сиденьем Дугиной было заложено порядка 400 граммов тротила. За Дарьей ехал ее отец, Александр Дугин, на глазах которого произошла трагедия. В настоящее время он находится в больнице.
Известно, что Дарья возвращалась с фестиваля "Традиция", идейными вдохновителями которого выступили Захар Прилепин с Эдуардом Бояковым. Сам Дугин должен был ехать в том же внедорожнике, однако пересел в другое авто, решив отправиться по своим делам.
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