Нападавший был одет в майку с нацистской символикой

Очередная ужасающая новость взорвала информационное пространство – сегодня, 26 сентября, в школе Ижевска прогремела стрельба. Такой информацией поделились в Министерстве внутренних дел России.



Сейчас все силы местных правоохранителей брошены на задержание человека, который устроил в школе пальбу. На место происшествия оперативно выехал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Также на место отправили группу экспертов от Минпросвещения Российской Федерации. Информация о пострадавших уточняется.

Позже стало известно, что в результате нападения на образовательное учреждение погиб охранник. Также губернатор Удмуртии сообщил, что среди учеников есть жертвы и раненые. Сообщается, что кровавый агрессор после жестокой расправы свел счеты с жизнью.

По имеющейся информации, по меньшей мере 20 человек пострадали в ходе нападения на школу. Шесть человек стали жертвами расправы.



Как сообщили в СК РФ, напавший на образовательное учреждение был одет в майку с нацистской символикой. Ранения при стрельбе в школе в Ижевске получил 21 человек, среди них 14 детей.

Число погибших в результате стрельбы выросло до 13 человек, среди них семеро детей, заявили в СК РФ. Также стало известно, что напавший имел при себе два пистолета и большой запас патронов.

Ранее сегодня стало известно о трагедии в Иркутской области. Молодой человек открыл огонь в военкомате и тяжело ранил военного комиссара.

