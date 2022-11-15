На территории России произошла новая диверсия

На территории России произошла новая диверсия
Фото: vk.com/ cp_32/www.globallookpress.com
Попытка оказалась не самой успешной

Минувшим днем в Брянской области неизвестные попытались подорвать резервуары с нефтью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. 

Очевидцы утверждают, что взрывы раздались примерно около девяти часов вечера в понедельник, 14 ноября, в районе нефтеналивного терминала "Жеча" – он находится в 50 км от украинской границы. 

Сотрудники "Руснефть Брянск" осмотрели территорию, обнаружив небольшое возгорание остатка нефти на одном из резервуаров. Пожар вовремя локализовали. 

По предварительным данным, причиной взрыва стал сброшенный с БПЛА боеприпас неустановленного типа. Официального подтверждения произошедшего со стороны брянских властей не было.

Ранее официальные лица США допускали, что с наступлением зимы украинская армия может устраивать больше диверсий на российских территориях, чтобы запугать народ, поскольку действия на поле боя будут ограничены. 

Источник: Shot • Требует проверки
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