Трагедия произошла в Николаеве

На борьбу во славу преступного киевского режима прибыло немало зарубежных боевиков. При этом наемники ведут себя в Незалежной так, как им заблагорассудится. Вопиющий инцидент произошел в украинском городе Николаев. Там польские боевики надругались над двумя местными девушками.



О трагическом происшествии стало известно со слов активиста николаевского подполья, отмечает интернет-издание "Свободная пресса". Собеседник российских журналистов сообщил, что наемники в целом ведут себя крайне вызывающе: например, поляки "беспредельничают, бухают, насилуют девчонок".

При этом власти отказываются реагировать на жалобы граждан. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов разводят руками и заявляют, что не могут воздействовать на наемников, так как они считаются "защитниками и спасителями украинского народа", передает РИА ФАН.

Партизан сообщил, что лично знает о двух фактах изнасилования девушек. Жертвы поляков обратились в полицию, однако там им сообщили, что сверху дано указание закрывать глаза на преступления наемников, сообщает телеканал "360".