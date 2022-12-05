Польские боевики жестоко надругались над украинскими девушками

Польские боевики жестоко надругались над украинскими девушками
Фото: www.unsplash.com
Трагедия произошла в Николаеве

На борьбу во славу преступного киевского режима прибыло немало зарубежных боевиков. При этом наемники ведут себя в Незалежной так, как им заблагорассудится. Вопиющий инцидент произошел в украинском городе Николаев. Там польские боевики надругались над двумя местными девушками.

О трагическом происшествии стало известно со слов активиста николаевского подполья, отмечает интернет-издание "Свободная пресса". Собеседник российских журналистов сообщил, что наемники в целом ведут себя крайне вызывающе: например, поляки "беспредельничают, бухают, насилуют девчонок".

При этом власти отказываются реагировать на жалобы граждан. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов разводят руками и заявляют, что не могут воздействовать на наемников, так как они считаются "защитниками и спасителями украинского народа", передает РИА ФАН.

Партизан сообщил, что лично знает о двух фактах изнасилования девушек. Жертвы поляков обратились в полицию, однако там им сообщили, что сверху дано указание закрывать глаза на преступления наемников, сообщает телеканал "360".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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