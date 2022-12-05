Россия нанесла по Украине новый ракетный удар

Воздушную тревогу объявили во всех регионах страны

Украинская сторона заявила, что российская армия нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Подтверждений обстрелов со стороны России нет.

Сперва появились сведения о воздушной тревоге в восточных регионах. Позже она расширилась до Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей. Украинский СМИ со ссылкой на аэроразведку страны сообщили, что по Украине предположительно было выпущено около 50 ракет.

К 14:21 мск, несмотря на отсутствие информации об успешных атаках, в некоторых регионах пропал интернет. Местами случились отключения света.

В 14:40 появились сведения о срабатывании ПВО в Харьковской и Полтавской областях. Очевидцы заявили, что видели ракеты, летящие над Сумской областью в сторону Киевской. После этого воздушную тревогу объявили по всей стране.

Губернатор Полтавской области работу ПВО подтвердил. Также стало известно о срабатывании систем в Днепре и взрывах в Кременчуге.

На фоне объявления ракетной тревоги жители украинской столицы стали спускаться в метро для укрытия. Появились сведения о взрывах в Черкасской, Запорожской и Вииницкой областях.

Анонимные источники утверждают, что в Запорожской области ракета поразила какой-то объект инфраструктуры, подобное произошло и в Кропивицком. Подробностей нет.

Также сообщается о срабатывании ПВО в Киевской области, взрывах в Киеве и Одессе.