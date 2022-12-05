Россия нанесла по Украине новый ракетный удар

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Украинская сторона заявила, что российская армия нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Подтверждений обстрелов со стороны России нет.
Сперва появились сведения о воздушной тревоге в восточных регионах. Позже она расширилась до Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей. Украинский СМИ со ссылкой на аэроразведку страны сообщили, что по Украине предположительно было выпущено около 50 ракет.
К 14:21 мск, несмотря на отсутствие информации об успешных атаках, в некоторых регионах пропал интернет. Местами случились отключения света.
В 14:40 появились сведения о срабатывании ПВО в Харьковской и Полтавской областях. Очевидцы заявили, что видели ракеты, летящие над Сумской областью в сторону Киевской. После этого воздушную тревогу объявили по всей стране.
Губернатор Полтавской области работу ПВО подтвердил. Также стало известно о срабатывании систем в Днепре и взрывах в Кременчуге.
На фоне объявления ракетной тревоги жители украинской столицы стали спускаться в метро для укрытия. Появились сведения о взрывах в Черкасской, Запорожской и Вииницкой областях.
Анонимные источники утверждают, что в Запорожской области ракета поразила какой-то объект инфраструктуры, подобное произошло и в Кропивицком. Подробностей нет.
Также сообщается о срабатывании ПВО в Киевской области, взрывах в Киеве и Одессе.
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