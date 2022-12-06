Шойгу раскрыл потери Украины за ноябрь

Шойгу раскрыл потери Украины за ноябрь
Сергей Шойгу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Presswww.globallookpress.com
Незалежных вояк продолжают бросать в пекло

Десятый месяц на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации преступного киевского режима. Власти Незалежной готовы воевать до последнего украинца – такая жестокая стратегия Киева находит отражение в потерях ВСУ. Соответствующими данными за ноябрь поделились в Минобороны России.

Так, руководитель главного оборонного ведомства нашей страны Сергей Шойгу сообщил, что только за минувший месяц Вооруженные силы Украины потеряли более 8300 вояк, пять самолетов, десяток вертолетов, почти 150 танков и более трех сотен бронированных машин. Такой информацией российский министр поделился во время совещания с руководящим звеном нашей армии, отмечает телеканал "360".

Также Сергей Кужугетович заявил, что российские военные продолжают освобождение Донбасса. Только за последнее время армии нашей страны удалось взять под контроль такие стратегически важные населенные пункты, как Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка. 

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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