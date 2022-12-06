Украина получила неприятный тайный сигнал от США

Американская поддержка страны может серьезно сократиться

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на недавней конференции WSJ, заявил, что главная цель Вашингтона в поддержке Киева во время российской спецоперации заключается в помощи стране для возвращения потеряных территорий. Однако он сделал важное замечание: только тех, которых Украина лишилась после 24 февраля.

Известный журналист и политолог Самюэл Рамани в своем Twitter написал, что, вероятно, такое заявление является неприятным тайным сигналом для украинских властей. Не исключено, что за словам Блинкена может последовать сокращение поддержки Украины со стороны США.

"Это заявление вызывает сомнения в готовности США помочь Украине вернуть под контроль Крым и значительные территории Донбасса", – приводит его слова РИА "Новости".

Отдельно журналист подчеркнул, что госсекретарь никак не комментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что американцы изменили передаваемые ВСУ системы HIMARS, чтобы украинцы не могли ударить ими по российским территориям.