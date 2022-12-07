Украину ждет неприятный "подарок" от России перед Новым годом

Украинцы готовятся к худшему сценарию

Продолжающиеся атаки на украинскую инфраструктуру привели к тому, что около 50% всех энергообъектов в стране были повреждены или разрушены полностью. Тем не менее, аналитики предупреждают, что если удары не прекратяться, вся энергосистема Украины может быть уничтожена в преддверии Нового года. Это станет неприятным "подарком" для Киева от Москвы.

Аналитики утверждают, что в ближайшее время страна будет непригодна для жизни людей из-за похолодания, пишет "Свободная пресса". Обычно на украинской территории температура в этот период колеблется от минус 16 до минус 3°C.

"Если атаки сохранят такой же темп в течение следующих нескольких недель, сеть столкнется с ситуацией критического массового отказа", – заявил директор по реагированию Mercy Corps Ukraine Майкл Янг.

Он также пояснил, что подразумевает под этим перебои в подаче электроэнергии в течение нескольких недель, сообщает телеканал

"360". Это обречет сотни тысяч украинцев на морозную зиму, остановит работу большинства предприятий и приведет к росту безработицы. Повысятся цены на товары повседневного спроса, из-за чего люди столкнуться еще и с голодом.

По версии стран Запада, ВС РФ наносят удары по инфраструктуре, чтобы сделать жизнь украинцев невыносимой и спровоцировать беспорядки внутри страны. Российская сторона заявляет, что атаки направлены на связанные с военной деятельностью объекты инфраструктуры. Разрушения должны вызвать перебои в цепочках снабжения ВСУ.