Киев обрабатывали задолго до начала спецоперации

Для многих очевидно, что в ситуации с конфликтом на территории украинского государства первую скрипку играет коллективный Запад. Любопытными размышлениями на этот счет поделился опытный американский разведчик в отставке Скотт Риттер.



Отставной офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что западные страны воспользовались Минскими договоренностями для того, чтобы отсрочить начало конфликтной ситуации на территории украинского государства – их цель заключалась в том, чтобы подготовить киевский режим к ведению боевых действий.

Американец подчеркнул, что Киев дал согласие на подписание соглашений, отлично понимая, что никогда не будет их выполнять. Этот сговор Запада и Украины в 2014-м году был направлен исключительно на предоставление киевскому режиму времени, нужного для укрепления собственных военных позиций.

Риттер отметил, что западные страны намеренно пошли на хитроумную уловку, надеясь обмануть Москву и выиграть несколько лет для киевского режима. Уже тогда было очевидно, что противостояние перерастет в боевые действия.