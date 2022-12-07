В Германии считают, что Киев имеет право на агрессию

Удары Вооруженных сил украинского государства по военным аэродромам России ожидаемо получили широкий общественный резонанс. Киевский режим официально не стал признавать ответственность за инциденты, однако источники среди украинских чиновников подтверждают, что именно ВСУ нанесли удар по нашим объектам. Со скандальным заявлением по этому поводу выступили немецкие власти.



Так, кабинет министров Германии убежден, что киевский режим в обороне не обязан ограничиваться собственной территорией. Таким мнением с общественностью поделился официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

У высокопоставленного немца поинтересовались, что он думает по поводу попыток властей Незалежной атаковать военные объекты на территории нашей страны.

Немецкий чиновник объявил, что в Берлине не принято комментировать подобного рода события, однако в этот раз власти готовы высказаться: Германия считает, что Киев в своей агрессии может выходить за границы собственной государственной территории. Таким образом, удары по России в Берлине вовсе не осуждают.