В США вынесли Киеву новое предостережение

В США вынесли Киеву новое предостережение
Фото: www.unsplash.com
Всего один шаг отделяет Украину от потери поддержки Запада

В последнее время киевский режим начал заметно отбиваться от рук. По крайней мере, на Западе хотят создать впечатление, что вопиющие провокации украинских властей осуществляются без разрешения верховодов из-за рубежа. Как обстоят дела на самом деле, сказать сложно, однако в американской прессе отмечают, что поведение незалежных начало серьезно раздражать вашингтонскую администрацию.

Так, обозреватели авторитетного американского издания Foreign Affairs заявили, что украинскому главнокомандующему Владимиру Зеленскому пора отказаться от притязаний на Крымский полуостров.

Журналисты Лиана Фикс и Майкл Киммидж отмечают, что громкие заявления на эту тему не на шутку раздражают нашего президента Владимира Путина. Такое положение дел может привести к резкой эскалации конфликта, которую не хотят допускать некоторые западные страны. В частности, беспокойство проявляют Франция, Германия и США.

По мнению американских журналистов, может дойти до того, что киевский режим и вовсе лишится поддержки западных стран. Если пан Зеленский хочет сохранить финансовый поток и военную поддержку Незалежной, ему нужно отказаться от притязаний на Крым, заявляют американские эксперты. В противном случае, говорливый украинец может остаться один на один в конфликте с Россией.

Источник: Foreign Affairs ✓ Надежный источник
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