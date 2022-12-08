Ангажированность СМИ никого не удивляет

Конфликт на территории украинского государства длится уже много месяцев. Постепенно даже западные эксперты начинают "прозревать" и обращают внимание на любопытные нюансы. Так, в авторитетном американском издании American Thinker указали, что западная пресса намеренно лжет о событиях, разворачивающихся в Незалежной.



Обозреватель газеты Ал Бьененфелд подчеркнул, что западные средства массовой информации специально не освещают кровавые зверства, которые творят украинские боевики. Более того, нацисты в рядах Вооруженных сил Украины пользуются поддержкой Америки на самом высоком уровне – фактически их крышует сам Белый дом.

Возмущенный журналист подчеркнул, что при правлении нынешнего главнокомандующего Джо Байдена Америка фактически вступила в союз с "настоящими нацистами". Эти люди готовы на любые преступления и жестоко измываются над мирным населением, а также пленными.

Более того, американский эксперт отметил, что ситуация вокруг украинского государства намеренно используется Вашингтоном для того, чтобы отвлечь внимание публики от внутренних проблем США. В этом стремлении американские власти готовы пойти на любые уступки кровавому киевскому режиму.