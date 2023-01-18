Направленная ликвидация: названа причина смерти главы МВД Украины

Предположительно, чиновника могли убить специально

Сегодня, 18 января, вертолет с главой украинского МВД Денисом Монастырским потерпел крушение в Броварах Киевской области. Официальные источники рассматривают в качестве причин трагедии неисправность, ошибки пилотирования и диверсию. Неофициальные говорят о том, что летательный аппарат был сбит из ПЗРК.

Некоторые эксперты выражают мнение, что главу МВД Украины намеренно решили убить. Заказчиком называют бизнесмена Арсена Авакова. Погибший был человеком Владимира Зеленского, и якобы получил должность по просьбе Ермака и высокопоставленных контрабандистов.

Вторая версия – казнь по решению самого Зеленского за переход на сторону американского лобби во главе с Залужным.

"Источник в СБУ считает, что это сигнал лично Валерию Залужному от ОП, что нет неприкасаемых. Сам Министр внутренних дел редко пользовался служебным вертолетом, а вот главком ВСУ частенько перемещается по тылам и к линии фронта на подарке Пентагона", – говорят аналитики.

Многие эксперты указывают, что просто так министры внутренних дел во время военных конфликтов не погибают. Не исключено, что это был сигнал о целенаправленной ликвидации политического руководства Украины, и Монастырский стал лишь первой жертвой.

Политолог Максим Жаров придерживается аналогичного мнения. Он считает, что начало жестким кадровым ротациям положил Арестович своими откровениями про ракету в Днепропетровске.

"Что именно не поделили США и Великобритания за последние сутки в Киеве – теперь главная внутриполитическая интрига на Украине",

– заявил эксперт.

Во время трагедии в Броварах погибло почти два десятка человек, ни один пассажир вертолета не выжил. На борту, помимо Монастырского, были его зам Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".