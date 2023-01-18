Направленная ликвидация: названа причина смерти главы МВД Украины

Направленная ликвидация: названа причина смерти главы МВД Украины
Фото: соцсети
Предположительно, чиновника могли убить специально

Сегодня, 18 января, вертолет с главой украинского МВД Денисом Монастырским потерпел крушение в Броварах Киевской области. Официальные источники рассматривают в качестве причин трагедии неисправность, ошибки пилотирования и диверсию. Неофициальные говорят о том, что летательный аппарат был сбит из ПЗРК. 

Некоторые эксперты выражают мнение, что главу МВД Украины намеренно решили убить. Заказчиком называют бизнесмена Арсена Авакова. Погибший был человеком Владимира Зеленского, и якобы получил должность по просьбе Ермака и высокопоставленных контрабандистов. 

Вторая версия – казнь по решению самого Зеленского за переход на сторону американского лобби во главе с Залужным.

"Источник в СБУ считает, что это сигнал лично Валерию Залужному от ОП, что нет неприкасаемых. Сам Министр внутренних дел редко пользовался служебным вертолетом, а вот главком ВСУ частенько перемещается по тылам и к линии фронта на подарке Пентагона", – говорят аналитики.

Многие эксперты указывают, что просто так министры внутренних дел во время военных конфликтов не погибают. Не исключено, что это был сигнал о целенаправленной ликвидации политического руководства Украины, и Монастырский стал лишь первой жертвой. 

Политолог Максим Жаров придерживается аналогичного мнения. Он считает, что начало жестким кадровым ротациям положил Арестович своими откровениями про ракету в Днепропетровске. 

"Что именно не поделили США и Великобритания за последние сутки в Киеве – теперь главная внутриполитическая интрига на Украине",

– заявил эксперт.

Во время трагедии в Броварах погибло почти два десятка человек, ни один пассажир вертолета не выжил. На борту, помимо Монастырского, были его зам Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: СБ ✓ Надежный источник
новости партнеров

РФ нанесла Западу страшный удар за нефтяное эмбарго

У Москвы появились новые рынки сбыта

"Высший уровень пропаганды": киевский политолог - о лжи Зеленского по трагедии в Днепре

Бывший советник Кучмы рассказал, как власти пытаются скрыть интересный факт от населения Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей