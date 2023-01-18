"Санкцию дали прямо в администрации Зеленского": кто подорвал главу МВД Украины

Министр шантажировал коллег интересным компроматом

Украинские и российские новостные источники, а также телеграм-каналы обсуждают гибель министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, который не выжил в крушении вертолета, упавшего на детский садик в Броварах 18 января. Погибли семнадцать человек, включая четверых детей. В том числе и ближайшие помощники Монастырского – госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, помощница Татьяна Шутяк и глава охраны Михаил Павлушко.

Некоторые обозреватели и аналитики выражают сомнение в версии со следом главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым, который, по мнению некоторых, решил устранить очень неудобного министра, шантажировавшего того компроматом по торговле западным оружием. Впрочем, почему бы и нет, если сам Буданов дал отмашку на теракт на Крымском мосту.

"Джокер ДНР" утверждает, что Монастырский был в курсе тайных дел Буданова, торговавшего западным оружием из третьих стран. Буданов с давних пор курировал эту отлаженную схему, однако делиться с МВД не спешил.

Министерство же решило откопать компромат, чтобы взять свою долю – через свои каналы и структуры с наружкой удалось собрать доказательства, после чего в ход пошел шантаж. Руководство ГУР выплатило первый транш верхушке МВД, однако терпеть обнаглевшего министра, который пожелал урвать себе нехилый кусок чужого пирога, не собиралось.

"Плюс дерзость министра МВД, который полез не в свой огород, напрягала военную верхушку. И вот сегодня настал тот день, когда ребятишки из ГУР смогли продемонстрировать свои навыки. Но это не все. Санкцию на это дал лично Ермак, который тоже в теме в тайне от верховного самовлюбленного клоуна Вовы", – говорится в материале.

