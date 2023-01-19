Американцы продолжают управлять киевским режимом

Все мировое пространство с замиранием сердца следит за событиями, развивающимися на территории украинского государства. Как известно, западные страны под предводительством США самым активным образом участвуют в происходящем. При этом основная их цель – наращивать эскалацию. Так, были раскрыты планы вашингтонской администрации на развитие кровавого конфликта.



Американским журналистам удалось выяснить, что Белый дом начал признавать: Вооруженным силам Незалежной необходимо мощное вооружение для нанесения разгромного удара по Крымскому полуострову, передает телеканал "360".



Зарубежные эксперты отмечают, что незалежным дипломатам понадобилось немало времени на то, чтобы убедить своих американских визави в необходимости предоставления им более серьезного оружия, отмечает интернет-издание "Свободная пресса".



Подчеркивается, что на протяжении многих месяцев американские власти отказывались давать киевскому режиму оружие для ударов по Крыму. Однако сейчас ситуация заметно изменилась, и США уже не против вложить в руки ВСУ смертоносные ракеты, способные бить по нашему полуострову, передает "Радио 1". Мол, если Крым окажется в опасности, российские позиции на будущих переговорах станут значительно слабее.

