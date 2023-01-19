"Киев был бы взят": СБУ застрелила переговорщика за "шпионаж" в пользу России

"Киев был бы взят": СБУ застрелила переговорщика за "шпионаж" в пользу России
Фото: www.unsplash.com
Постепенно вскрываются кровавые преступления режима

"Киев был бы взят": СБУ застрелила переговорщика за "шпионаж" в пользу России

Постепенно вскрываются кровавые преступления режима

В американской прессе в последнее время появляется все больше любопытной информации о событиях, развернувшихся на территории украинского государства. Так, западным журналистам удалось выяснить, что украинские "чекисты" хладнокровно убили члена первой делегации Незалежной на переговорах с нашей страной Дениса Киреева.

Высокопоставленные источники сообщили журналистам, что украинца заподозрили в шпионаже в пользу Российской Федерации, передает телеканал "360". Именно поэтому несчастного мужчину решили убить.

Впрочем, как отмечает интернет-издание РИА ФАН, информированный источник не стал предоставлять доказательства и раскрывать детали.

Убийство было совершено в конце февраля прошлого года. При этом любопытно, что уже в марте в украинской прессе писали, что Служба безопасности Незалежной ликвидировала Киреева, напоминает телеканал  RT.

При этом источник американских журналистов добавил, что Киреев за сутки до старта спецоперации якобы получил информацию о соответствующем решении Кремля. Мол, именно благодаря ему украинские власти худо-бедно успели подготовиться.

"Если бы не Киреев, Киев, вероятнее всего, был бы взят", – приводится в статье заявление информатора.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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