Вашингтон бесстыже влез в конфликт на Украине

Специальная военная операция по демилитаризации украинского государства остается важной темой международной повестки. Фактически на территории Незалежной схлестнулись Россия и Запад. С жестким заявлением в отношении НАТО выступил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.



Высокопоставленный дипломат четко обозначил позицию Москвы. В последнее время в прессе снова стали активно обсуждать возможность нанесения удара Вооруженными силами Украины по Крымскому полуострову. Антонов подчеркнул, что такой шаг приведет к самым плачевным последствиям, отмечает телеканал "360".



Посол подчеркнул, что любое западное вооружение, отправленное киевскому режиму, будет незамедлительно превращено в труху.



"Какое бы оружие натовцами не поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим", – приводит заявление дипломатического работника интернет-издание "Общественная служба новостей".



Таким образом Антонов отреагировал на заявление Госдепа о том, что американцы всерьез рассматривают возможность отправки на Украину мощного вооружения, которое позволит наносить сокрушительные удары по Крымскому полуострову, поясняет интернет-издание URA.RU.

