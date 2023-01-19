"Мы его уничтожим": обнаглевшие США получили жесткий сигнал от Москвы

"Мы его уничтожим": обнаглевшие США получили жесткий сигнал от Москвы
Фото: www.unsplash.com
Вашингтон бесстыже влез в конфликт на Украине

Специальная военная операция по демилитаризации украинского государства остается важной темой международной повестки. Фактически на территории Незалежной схлестнулись Россия и Запад. С жестким заявлением в отношении НАТО выступил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Высокопоставленный дипломат четко обозначил позицию Москвы. В последнее время в прессе снова стали активно обсуждать возможность нанесения удара Вооруженными силами Украины по Крымскому полуострову. Антонов подчеркнул, что такой шаг приведет к самым плачевным последствиям, отмечает телеканал "360".

Посол подчеркнул, что любое западное вооружение, отправленное киевскому режиму, будет незамедлительно превращено в труху.

"Какое бы оружие натовцами не поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим", – приводит заявление дипломатического работника интернет-издание "Общественная служба новостей".

Таким образом Антонов отреагировал на заявление Госдепа о том, что американцы всерьез рассматривают возможность отправки на Украину мощного вооружения, которое позволит наносить сокрушительные удары по Крымскому полуострову, поясняет интернет-издание  URA.RU.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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