Незалежные не способны защитить свои земли

Эксперты во многих странах отмечают, что положение дел в Вооруженных силах украинского государства оставляет желать лучшего. Сегодня, 19 января, незалежный лидер Владимир Зеленский решил честно объявить, какое место является самым слабым в подконтрольной ему стране.



Так, президент объявил, что считает систему противоздушной обороны тем ненадежным звеном, которое подрывает всю систему защиты Украины. Подобного рода заявления выглядят весьма любопытно на фоне обычных уверений киевского режима, что они, мол, с легкостью сбивают чуть ли не все ракеты Вооруженных сил Российской Федерации.



Дабы сгладить резонансность своего заявления, Зеленский добавил, что украинские ПВО совсем не хуже подобных систем в некоторых других странах. С какими конкретно государствами пан Зеленский сравнил Незалежную, не сообщается.



После жалоб на незащищенность украинского государства Зеленский по традиции объявил, что Незалежная крайне нуждается в помощи западных партнеров и рассчитывает решить вопрос с обороной государства за их счет.

