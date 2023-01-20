Родные журналисты вывели американца на чистую воду

Положение дел в украинском государстве остается одним из важнейших вопросов внешней политики США. Казалось бы, страны разделяют тысячи километров, однако Вашингтон по уши влез в украинских конфликт. Более того, выяснилось, что недавно столицу Незалежной тайно посетил сам глава ЦРУ Уильям Бернс.



Такую информацию удалось выяснить американским журналистам. Писаки не стали секретничать и выложили полученные сведения в статье авторитетного местного издания Washington Post. Как отмечает интернет-газета "Свободная пресса", секретное рандеву организовали на прошлой неделе.



Известно, что высокопоставленный американец прибыл на Украину для того, чтобы проинформировать местного лидера Владимира Зеленского о предполагаемых "планах нашей страны", передает телеканал "360".



Также, как отмечает "Радио 1", был обсужден вопрос поддержки Киева со стороны коллективного Запада. Отмечается, что США и их сателлиты будут накачивать киевский режим деньгами и вооружением как минимум до конца лета.



Новость уже активно обсуждают в интернет-пространстве.

"Ревизор из Вашингтона, инкогнито. И еще с секретным предписанием", "Главный по проведению терактов приехал к своим холопам, а те готовы на все!", "Наверняка, он привез какие-то тайные указы по развалу страны и полному ее подчинению Штатам. А может быть и план бегства Зеленского в случае гибели его режима", – пишут читатели РИА "Новости".

