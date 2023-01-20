Эксперты понимают, что совершили большую оплошность

Под давлением вашингтонской администрации западные страны продолжают оказывать поддержку киевскому режиму. Однако многие трезво мыслящие зарубежные эксперты понимают, чем для их стран может обернуться такая помощь. С сожалением по поводу решения датских властей отправить на Украину гаубицы Caesar выступил известный местный эксперт.



Высокопоставленный специалист Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен напомнил, что это вооружение является одной из основ боеготовности армии Дании, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".



Как известно, Копенгаген решил отдать киевскому режиму все 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR французского производства. Эксперт напомнил, что это вооружение играло важную роль для военной машины Дании, которая теперь фактически оказалась бессильной.



Аналитик подчеркнул, что начавшаяся реконструкция армии страны оказалась под угрозой. Копенгаген очень рассчитывал повысить свои военные возможности за счет французского оружия, однако его пришлось отдать украинцам, передает интернет-издание РИА ФАН.

