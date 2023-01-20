Наши бойцы продолжают продвижение

На полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства продолжаются ожесточенные бои. Одной из самых горячих точек фронта остается Донецкая народная республика. Недавно серьезных успехов в этой зоне удалось добиться бойцам из группы "Викинг".



Как отмечает телеканал "360", военные из прославившейся группы работали рука об руку со штурмовиками первой отдельной бригады специального назначения. Благодаря слаженным действиям военным удалось оттеснить украинских боевиков с их позиций в ДНР.



Для проведения данной операции наши военнослужащие использовали систему залпового огня. Одна из ракет угодила в блиндаж, из которого посыпались незалежные боевики – их встретили мощным огнем. Телеканал RT добавляет, что всушники всеми силами пытались удержать позиции, однако были оттеснены.



В результате успешно проведенной операции нам удалось занять новые выгодные рубежи. Армия Российской Федерации продолжает уверенное продвижение на Донецком направлении.

