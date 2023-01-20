Украина обречена на провал

Западные военные эксперты бдительно следят за событиями, разворачивающимися на территории украинского государства. Как подчеркнул американский подполковник Дэниел Дэвис, в сложившейся ситуации киевскому режиму не на что рассчитывать.



Опытный американский вояка сообщил властям Незалежной дурные новости: подполковник убежден, что новые поставки оружия и боевой техники со стороны Североатлантического альянса никоим образом не смогут помочь Киеву на полях СВО, передает интернет-издание URA.RU.



Эксперт обратил внимание, что вокруг современного натовского вооружения устроили грандиозную шумиху, однако на деле предлагаемые оружие и бронетехника не смогут изменить течение событий. Для того чтобы получить преимущество на поле боя, недостаточно более сложного оборудования.



Тем временем, украинские боевики продолжают издеваться над мирными гражданами. Как сообщает телеканал "360", вояки Вооруженных сил Незалежной обстреляли натовскими снарядами многострадальную Горловку.

