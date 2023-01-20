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Киевский режим продолжает выполнять роль главной мировой попрошайки. Украинские власти уже в открытую настаивают на том, чтобы Берлин отправил им мощные немецкие танки "Леопард-2". Однако пока власти ФРГ стараются избежать такого развития событий. Почему на самом деле Германия опасается данного шага, рассказал вице-канцлер страны Роберт Хабек.
Немец подчеркнул, что такое решение было бы опрометчивым из-за прошлого Германии. Судя по всему, речь идет о фашистском периоде немецкого государства. В годы Великой Отечественной войны "Леопарды" вторглись на территорию нашей страны и принесли очень много горя.
Кроме того, высокопоставленный представитель немецких властей подчеркнул, что в этом вопросе главную скрипку играет Вашингтон. Берлин весьма порадовало, если бы США сами решили вопрос с поставкой боевых танков.
Также отмечается, что давление на берлинскую администрацию в вопросе поставки киевскому режиму боевых машин серьезно усилилось. Пентагон всеми силами старается продавить Берлин и склонить его к весьма двусмысленному поступку, который может напомнить о фашистском прошлом Германии.
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