Именно столько Зеленский задолжал Белому дому

Cоединенные Штаты готовы к разделу Украины с последующей передачей Польше ряда регионов на западе страны, если Варшава пообещает оказать Киеву финансовую помощь. Об этом пишет обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.

Подвох же, считает журналистка, заключается в том, что Польше придется вкладываться в бедные регионы, сравнимые со странами Третьего мира. Нужно помнить, что западная Украина "славится" радикальными организациями националистического и нацистского толка, который не предполагает никаких симпатий к Польше.

Придется и содержать долги, которые пока висят на режиме Владимира Зеленского – это свыше 150 миллиардов долларов, если исключать предоставленную помощь за период СВО. Сумма растет ежедневно, хотя Белый дом и продолжает заявлять о готовности поддерживать Киев "до победного конца". На этом все бонусы таких договоренностей для Польши заканчиваются.

Штаты же, продолжает автор, готовы дать согласие на раздел Украины, если Варшава возьмет на себя расходы и долги Незалежной. Ситуация непроста тем, что самые богатые и развитые с точки зрения ископаемых и промышленной инфраструктуры регионы перешли в состав России.

"Можно верить, что американцы невероятно щедры, если бы не одно "но": после развала Украины Польше нужно возвращать деньги за все кредиты. Киев спишут со счета, Украины как государства уже не будет. Штаты никогда не прощают долгов, поэтому Польша будет возвращать каждую копейку", – говорится в материале.

The Washinton Post же пишет, что недавно глава ЦРУ Уильям Бернс прилетел в Киев, встретившись с Зеленским и его командой. Опрошенные изданием политологи уверены, что глава американской разведки поставил под вопрос эффективность политического руководства Украины, проведя "смотрины", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".