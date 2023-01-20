CША выставляют Украину на продажу за 150 млрд долларов

CША выставляют Украину на продажу за 150 млрд долларов
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/www.globallookpress.com
Именно столько Зеленский задолжал Белому дому

Cоединенные Штаты готовы к разделу Украины с последующей передачей Польше ряда регионов на западе страны, если Варшава пообещает оказать Киеву финансовую помощь. Об этом пишет обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.

Подвох же, считает журналистка, заключается в том, что Польше придется вкладываться в бедные регионы, сравнимые со странами Третьего мира. Нужно помнить, что западная Украина "славится" радикальными организациями националистического и нацистского толка, который не предполагает никаких симпатий к Польше.

Придется и содержать долги, которые пока висят на режиме Владимира Зеленского – это свыше 150 миллиардов долларов, если исключать предоставленную помощь за период СВО. Сумма растет ежедневно, хотя Белый дом и продолжает заявлять о готовности поддерживать Киев "до победного конца". На этом все бонусы таких договоренностей для Польши заканчиваются.

Штаты же, продолжает автор, готовы дать согласие на раздел Украины, если Варшава возьмет на себя расходы и долги Незалежной. Ситуация непроста тем, что самые богатые и развитые с точки зрения ископаемых и промышленной инфраструктуры регионы перешли в состав России.

"Можно верить, что американцы невероятно щедры, если бы не одно "но": после развала Украины Польше нужно возвращать деньги за все кредиты. Киев спишут со счета, Украины как государства уже не будет. Штаты никогда не прощают долгов, поэтому Польша будет возвращать каждую копейку", – говорится в материале.

The Washinton Post же пишет, что недавно глава ЦРУ Уильям Бернс прилетел в Киев, встретившись с Зеленским и его командой. Опрошенные изданием политологи уверены, что глава американской разведки поставил под вопрос эффективность политического руководства Украины, проведя "смотрины", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: NDP ✓ Надежный источник
новости партнеров

Русские "Викинги" вышвырнули украинцев с позиций в ДНР

Наши бойцы продолжают продвижение

Американский подполковник сообщил Киеву плохие новости

Украина обречена на провал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей