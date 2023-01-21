В Британии раскрыли главный страх Зеленского перед Путиным

В Британии раскрыли главный страх Зеленского перед Путиным
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Европейцев сильно раздражает украинский лидер

Нынешний украинский главнокомандующий Владимир Зеленский продолжает раскачивать лодку мировой стабильности и толкает человечество к новому глобальному конфликту. В Британии бдительно следят за происходящими в Незалежной событиями. По мнению некоторых британцев, им удалось вывести Зеленского на чистую воду и раскрыть его главный страх.

Бурные обсуждения в интернет-пространстве начались после очередного этапа выпрашивания военной помощи со стороны киевского режима. Как известно, украинские власти всеми силами хотят склонить Германию к отправке в руки всушников мощных танков "Леопард-2".

Британцы считают, что Зеленский находится в тяжелом эмоциональном состоянии и уже плохо понимает, что можно сделать в сложившейся ситуации.

"Главный страх Зеленского – это проиграть конфликт с Россией и Путиным из-за нехватки техники", – пишут читатели авторитетного британского издания Daily Mail.

Людей выводит из себя, что практически весь мир стал заложником проукраинской политики, из-за которой страдают обычные европейцы. Люди призывают Киев перейти к мирным переговорам и перестать втягивать Североатлантический альянс в конфликт с Россией.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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