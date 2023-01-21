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Нынешний украинский главнокомандующий Владимир Зеленский продолжает раскачивать лодку мировой стабильности и толкает человечество к новому глобальному конфликту. В Британии бдительно следят за происходящими в Незалежной событиями. По мнению некоторых британцев, им удалось вывести Зеленского на чистую воду и раскрыть его главный страх.
Бурные обсуждения в интернет-пространстве начались после очередного этапа выпрашивания военной помощи со стороны киевского режима. Как известно, украинские власти всеми силами хотят склонить Германию к отправке в руки всушников мощных танков "Леопард-2".
Британцы считают, что Зеленский находится в тяжелом эмоциональном состоянии и уже плохо понимает, что можно сделать в сложившейся ситуации.
"Главный страх Зеленского – это проиграть конфликт с Россией и Путиным из-за нехватки техники", – пишут читатели авторитетного британского издания Daily Mail.
Людей выводит из себя, что практически весь мир стал заложником проукраинской политики, из-за которой страдают обычные европейцы. Люди призывают Киев перейти к мирным переговорам и перестать втягивать Североатлантический альянс в конфликт с Россией.
Наши бойцы продолжают продвижение