В Тульской области рухнул огромный беспилотник

В Тульской области рухнул огромный беспилотник
Volodymyr Trasov/www.globallookpress.com
На месте работают оперативные службы

Беспилотник неизвестного происхождения обнаружен в Тульской области – БПЛА находился на лесополосе, о чем стало известно сегодня, 19 апреля. Как отмечает источник, угроза безопасности населения отсутствует, инфраструктура не пострадала.

Согласно приведенным данным, неизвестный БПЛА следовал на низкой высоте, врезавшись в дерево. Объект увидел местный житель. Дрон был достаточно крупным – размах крыльев составлял два с половиной метра, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

На место выехали оперативные службы, которым предстоит заняться обследованием упавшего БПЛА. Власти Тульской области указывают, что населению ничего не угрожает.

Ранее мы писали о крушении беспилотника в Калужской области.


 

Источник: Shot ✓ Надежный источник
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