На московский завод рухнул неизвестный беспилотник - СМИ

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Квадрокоптер неизвестного происхождения упал в зоне Московского нефтеперерабатывающего завода, о чем стало известно сегодня, 24 апреля.
Как пишет Baza, в Капотне был обнаружен дрон с перцовым баллончиком. На место вызвали правоохранительные органы с саперами.
Позднее выяснилось, что рухнувший дрон не представляет для людей опасности. Однако к БПЛА была прикреплена камера. Примерно в 50 метрах от находки лежала перцовка.
Полиция пытается найти владельца дрона. В тот же день в городе Ногингске Московской области был также обнаружен дрон, начиненный взрывчаткой. Саперы обезвредили "мопед" за несколько часов.
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