На московский завод рухнул неизвестный беспилотник - СМИ

На московский завод рухнул неизвестный беспилотник - СМИ
Ashraf Amra/www.globallookpress.com
На место вызвали саперов

Квадрокоптер неизвестного происхождения упал в зоне Московского нефтеперерабатывающего завода, о чем стало известно сегодня, 24 апреля.

Как пишет Baza, в Капотне был обнаружен дрон с перцовым баллончиком. На место вызвали правоохранительные органы с саперами. 

Позднее выяснилось, что рухнувший дрон не представляет для людей опасности. Однако к БПЛА была прикреплена камера. Примерно в 50 метрах от находки лежала перцовка.

Полиция пытается найти владельца дрона. В тот же день в городе Ногингске Московской области был также обнаружен дрон, начиненный взрывчаткой. Саперы обезвредили "мопед" за несколько часов.

Источник: Baza ✓ Надежный источник
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