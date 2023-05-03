Мощный пожар на нефтехранилище под Краснодаром: последние новости

На месте происшествия работают спасатели

Сегодня утром, 3 мая, тревожные новости пришли из Кубани. Сильнейший пожар охватил резервуар с нефтепродуктами. Последними данными с общественностью поделился губернатор края Вениамин Кондратьев.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", резервуар с черным золотом вспыхнул на территории Темрюкского района в поселке Волна. Мощным языкам пламени уже присвоили самый высокий ранг сложности.



На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб, отмечает телеканал "360". В самое ближайшее время будут установлены все детали произошедшего. К счастью, обошлось без жертв. По крайней мере, по последним данным, никто не пострадал.



Отдельно отмечается, что люди, проживающие на территории населенного пункта, находятся в полной безопасности. Их здоровью ничто не угрожает, передает информационный ресурс РИА ФАН. Что послужило причиной чрезвычайного происшествия, пока не сообщается.

