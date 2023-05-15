Очевидцы сообщили о хлопках возле "Перекрестка" на юго-западе Москвы

На место происшествия оперативно выехали спасатели

Сегодня, 15 мая, тревожные новости пришли из столицы нашей страны. В Сети написали, что на юго-западе Белокаменной прогремел взрыв. Инцидент произошел в одном из магазинов популярной продуктовой сети "Перекресток".



По первоначальным данным, взорвался баллон с газом. После этого на территории магазина началось задымление. На место чрезвычайного происшествия оперативно выехали сотрудники профильных служб.

Позже представители "Мосгаза" заявили, что здание на ул. Адмирала Ушакова в Москве, где начался пожар, не газифицировано. Оказалось, что загорелся мусорный бак рядом с ТЦ.

Мусор горел на площади четырех квадратных метров. Прибывшие пожарные в считанные минуты ликвидировали языки пламени. При этом специалисты предположили, что громкие хлопки, о которых писали в социальных сетях, – это лопавшиеся от огня банки и бутылки в мусорном контейнере.

Посетители и персонал во время пожара были эвакуированы из здания магазина. Пострадавших нет.

