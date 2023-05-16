На Южнопортовой улице в Москве загорелся ангар с прессованной бумагой

К тушению пожара привлекли вертолет

На юго-востоке Москвы днем во вторник, 16 мая, возник пожар. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, огнем охватило одноэтажный ангар по адресу: ул. Южнопортовая, дом 19 "А", строение 1. Угрозы распространения пламени нет.

Сигнал о возгорании поступил на дежурный пункт в 12:33 мск. Пожарная команда оперативно выехала на место пожара. Как выяснилось, там располагается частное предприятие по утилизации вторсырья. Огонь вспыхнул в одноэтажном отдельностоящем ангаре, где находилась прессованная бумага.

Пожарные пресекли возможное распространение огня. К тушению привлекли вертолет К-32 Московского авиационного центра. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне в Москве загорелся мусорный контейнер около магазина, при этом лопающиеся от температуры банки и бутылки напугали окружающих.