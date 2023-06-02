Под Калугой рухнул неопознанный объект

Под Калугой рухнул неопознанный объект
Фото: www.unsplash.com
Местные власти следят за ситуацией

Сегодня утром, 2 июня, тревожные новости пришли из Калужской области. На территорию этого российского региона рухнул неопознанный объект. Такой информацией с общественностью поделился руководитель субъекта Владислав Шапша в социальных сетях.

По имеющейся информации, объект обрушился на землю в лесу. После этого прозвучал громкий взрыв. К счастью, инцидент обошелся без жертв. Также не пострадала инфраструктура расположенных рядом населенных пунктов.

Напомним, накануне утром под Калугой рухнул еще один неопознанный объект. Тогда также был слышен громкий взрыв, после чего загорелась трава. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших. На месте падения объекта работают сотрудники спасательных служб, отмечает телеканал "360".

Также вчера, 1 июня, громкий взрыв прогремел в столице многострадальной Белгородской области. В результате инцидента легкий ранения получили двое мужчин, их жизни ничто не угрожает.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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