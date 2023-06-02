Два дрона обрушились на объекты ТЭК под Смоленском

Провокации против мирных городов продолжаются

Сегодня ночью, 2 июня, чрезвычайное происшествие случилось в Смоленской области. По имеющейся информации, на крупнейшие энергетические объекты российского региона напали беспилотные летательные аппараты. Такими тревожными новостями поделились местные власти.



Как сообщил врио главы российского субъекта Василий Анохин в социальных сетях, были атакованы объекты ТЭК, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".



К счастью, инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Критических повреждений важным объектам инфраструктуры беспилотники нанести не смогли.



Анохин сообщил, что удар был нанесен глубокой ночью – взрывы произошли примерно в 3 ночи. Атакованные объекты топливно-энергетического комплекса находились в населенных пунктах Пересна и Дивасы. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники профильных ведомств. В ближайшее время будут установлены все детали произошедшего.



Напомним, ранее стало известно о падении неопознанного объекта под Калугой. НЛО рухнул на территории лесных угодий.

