На Филиппинах активизировался мощный вулкан – видео

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На Филлипинах бьют тревогу. Вулкан Майон вышел из спячки, что очень беспокоит местных жителей и руководство страны. На островном государстве повысили уровень опасности.
В самое ближайшее время вулкан способен устроить в стране катастрофу. Мощное извержение может привести к самым плачевным последствиям для окружающих, передает "Пятый канал".
Названа основная причина