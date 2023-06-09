На Филиппинах активизировался мощный вулкан – видео

Извержение станет катастрофой

На Филлипинах бьют тревогу. Вулкан Майон вышел из спячки, что очень беспокоит местных жителей и руководство страны. На островном государстве повысили уровень опасности.

В самое ближайшее время вулкан способен устроить в стране катастрофу. Мощное извержение может привести к самым плачевным последствиям для окружающих, передает "Пятый канал".



Местные власти уже заявили о необходимости провести эвакуацию. Люди, которые живут в непосредственной близости от вулкана, должны как можно быстрее покинуть опасную зону.

Сейчас из жерла вулкана поднимаются огромные клубы пара, в разные стороны разлетаются крупные камни.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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